Rutte over bedreiging Wilders: 'Nieuw dieptepunt, dit is zo walgelijk'

In de online video is te zien hoe Sait Cinar, een Turkse Nederlander die al eerder is veroordeeld voor opruiing, met een pistool kogels afvuurt op een foto van Geert Wilders. Recht in de camera zegt hij: "Dit is vrijheid van meningsuiting", waarna hij het pistool richt op de foto.

'Nieuw dieptepunt'

"Dit gaat alle perken te buiten", zegt premier Rutte tegen RTL Nieuws. "Het is zo walgelijk dit is voor mij een nieuw dieptepunt."

Wilders heeft laten weten aangifte te doen. Volgens premier Rutte is aangifte doen de juiste weg. "Het is heel belangrijk dat Wilders aangifte heeft gedaan." Het is volgens de premier aan het Openbaar Ministerie om vervolgstappen te nemen.