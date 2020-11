Van scherpschutter tot coronatester: 'Mooi dat ik zo mijn land kan dienen'

De 24-jarige korporaal is eigenlijk opgeleid om de menselijke vijand op grote afstand uit te schakelen. "Ik zit bij een snipergroep van Defensie", zegt David (vanwege privacy wil hij alleen met zijn voornaam worden genoemd).

Het is een vaardigheid die een kleine groep militairen in ons land machtig is. Toch gaat David de komende weken een bijdrage leveren aan een heel andere strijd: de scherpschutter gaat helpen het coronavirus te verslaan.

Training wattenstaaf

De korporaal is klaargestoomd om in een grote XL-testlocatie, waarvan er de komende tijd twintig uit de grond worden gestampt, aan de slag te gaan. "Elk moment kan ik opgeroepen worden. Ik hoor dan ook welke teststraat het gaat worden."

David heeft afgelopen week een dag training gehad van de GGD in Hilversum. "Ik heb geleerd hoe ik iemand via in een wattenstaaf in de neus test. Heel moeilijk is het niet. Het is wel een nauwkeurig klusje dat je even moet weten."