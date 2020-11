Regionale avondklok? Dinsdag duidelijkheid over pakket risicoregio's

Vooral in de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het nog niet goed met de besmettingen. Week op week daalde in de regio Rijnmond het aantal nieuwe besmettingen met 3 procent vergelijken met die week daarvoor, maar vandaag steeg het aantal besmettingen in de regio weer. De regio heeft het hoogste aantal besmettingen van ons land.

Regionale avondklok

"We moeten de komende dagen deze risicoregio's extra in de gaten houden", zegt minister De Jonge tegen RTL Nieuws. "Als de daling niet voldoende is, dan zijn extra maatregelen nodig." Komende dinsdag gaat het kabinet daarover de knoop doorhakken. Dat geldt naast de regio Rotterdam-Rijnmond, ook voor de risicoregio's Twente, West-Brabant, en Zuid-Holland Zuid.

Of er dinsdag een persconferentie komt of een persmoment, is niet duidelijk.

Avondklok?

Eén van de extra maatregelen kan een regionale lockdown zijn. Het kabinet kan ervoor kiezen een avondklok in te stellen, of om winkels en scholen te sluiten. Als er een avondklok komt op die plekken, zou dat waarschijnlijk tussen 22.00 uur 's avonds en 04.00 uur 's ochtends zijn.

"We moeten over alles nadenken en gaan dat ook met de Tweede Kamer bespreken", zei De Jonge.