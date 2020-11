Mega-teststraten uit de grond gestampt: 'Duizend militairen staan voor je klaar'

Door de mega-teststraten moet de testcapaciteit in ons land in één klap verdubbeld worden. Maanden- en maandenlang was in Nederland een tekort aan testen.

20 in plaats van 7

In eerste instantie zouden er zeven grote teststraten komen, maar vandaag werd bekend dat er twintig extra grote teststraten bijkomen. Zo komt er een testraat in de Jaarbeurs in Utrecht en eentje in Groningen (Martini Plaza). Ook komen er locaties bij in Eindhoven, Twente en Zuid-Limburg. Voor sommige teststraten is de precieze locatie nog niet bekend.

In een XL-teststraat kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag worden afgenomen.

Zoek hier op waar een extra grote testlocatie bij jou in de buurt komt: