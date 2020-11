Kamer wil Utrecht dwingen snel 25.000 huizen te bouwen

Onbespreekbaar

CDA-Kamerlid Julius Terpstra vindt dat onbespreekbaar. ''Er is een tekort van 350.000 woningen in Nederland. Daarom moeten de komende tien jaar een miljoen huizen worden gebouwd. Dat kan alleen als we ook grote bouwlocaties hebben aan randen van steden. In Rijnenburg en Reyerscop kan snel worden gebouwd. Dus moeten we dat ook doen."

Het CDA verzette zich al eerder tegen de plannen van Utrecht voor het energielandschap, maar kreeg toen te weinig steun. Omdat de VVD nu ook voorstander is van een aanwijzing, is er nu wel sprake van een Kamermeerderheid. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis is duidelijk: ''Er is een enorme woningnood. Daarom moeten we snel gaan bouwen in die twee polders. Als Utrecht niet meewerkt, moet de minister de stad een aanwijzing geven''.

Bijzonder

Als de minister daar ook daadwerkelijk toe overgaat is dat bijzonder. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer kan zich niet herinneren dat een minister ooit zo'n maatregel nam om woningbouw af te dwingen. "Het is een paardenmiddel", zegt hij. "Ik kan me alleen herinneren dat in de jaren zeventig op die manier Moerdijk werd gedwongen een industrieterrein aan te leggen."

CDA en VVD, die de motie gezamenlijk indienen, maken zich grote zorgen over het tempo van de woningbouw in Nederland. Utrecht en veel andere steden kiezen vooral voor woningbouw op locaties binnen de stad, zoals oude bedrijventerreinen. Die locaties zijn kostbaar en woningbouw is er ingewikkeld.