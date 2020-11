Nieuw verhaal van de VVD: hoger minimumloon en zelf vluchtelingen kiezen

Sterk maken voor middeninkomens

De VVD wil zich sterk maken voor de middeninkomens. Dat zijn mensen die tussen de 30.000 en 65.000 euro verdienen. 'Zij komen in toenemende mate in de knel. Omdat er nauwelijks regelingen zijn waar ze een beroep op kunnen doen en ze tegelijkertijd geen vermogen hebben om in slechte tijden op in te teren. En de stijgende lasten juist bij hen neerslaan', staat er in het verkiezingsprogramma.

'Het is tijd om oude dogma’s los te laten' vindt de partij. 'En om meer overheidsingrijpen dan we als liberalen gewend zijn te erkennen. Een sterke overheid moet vooral keuzes durven maken, ook als deze moeilijk zijn', zeggen de liberalen in hun verkiezingsprogramma.

Dat de VVD oude dogma’s loslaat, zie je in hun keuze voor het invoeren van een kilometerheffing, een hoger minimumloon en in het plan een raadgevend referendum in te voeren.