Nu ook vogelgriep bij pluimveebedrijf in Puiflijk, 215.000 dieren geruimd

Eerder werd al zogenoemde hoogpathogene vogelgriep aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Altforst. Ook de dieren van dit bedrijf zijn geruimd. Het bedrijf in Puiflijk ligt binnen 3 kilometer afstand van Altforst.

Watervogels

Onduidelijk is nog of de besmetting van het ene op het andere bedrijf is overgegaan. Het kan ook zijn dat de besmetting komt van wilde vogels. In Nederland waren al wilde vogels met vogelgriep aangetroffen. Daarom heeft minister Carola Schouten van Landbouw een ophokplicht afgekondigd voor alle pluimvee in heel Nederland.

Vervoersverbod

Binnen 3 kilometer van het besmette bedrijf liggen nog zes pluimveebedrijven. Daar worden monsters genomen om te onderzoeken of de dieren gezond zijn. Binnen een straal van 10 kilometer van het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor levende vogels en beperkingen voor afvoer van mest van pluimveebedrijven.