Kabinet wil 400 miljoen steken in leefbaarheid kwetsbare wijken

Dat melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. De partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Een akkoord zou er een dezer dagen moeten komen, omdat de Tweede Kamer maandag debatteert over de woonbegroting. Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen nodig om die begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Daar heeft de coalitie geen meerderheid.

Huren vrije sector

Het kabinet wil ook de huurverhogingen in de vrije sector verder aan banden leggen. Minister Kajsa Ollongren had aanvankelijk aangekondigd dat zij wettelijk zou regelen dat de huren in de vrije sector jaarlijks met de inflatie plus maximaal 2,5 procent omhoog zouden gaan. Dat wordt nu inflatie plus 1 procent, hetzelfde percentage dat is afgesproken in het sociaal huurakkoord voor de sociale sector. De PvdA heeft hiervoor al een initiatiefwetsvoorstel ingediend.