Openbare gebouwen moeten dicht, scholen blijven open: is dat slim?

4. Waarom kiest het kabinet niet voor sluiting?

Onderwijsbonden én het kabinet willen de scholen zo lang mogelijk open houden. Een mogelijke sluiting van scholen heeft maandagavond wel op tafel gelegen tijdens de gesprekken die het kabinet over het nieuwe maatregelenpakket heeft gevoerd. Maar het is geen heet hangijzer geweest, melden bronnen aan RTL Nieuws. Het kabinet was het er al snel over eens: het wilde de scholen openhouden.

Het kabinet wil niet verder gaan dan 'het terugdringen van bewegingen van leerlingen rond de school'. Minister Slob licht toe: "Het openhouden van onze scholen is ontzettend belangrijk. Als de scholen dichtgaan is de impact voor leerlingen enorm. We zien achterstanden ontstaan. Bovendien vraag ik me af wat de leerlingen gaan doen als de scholen dicht zijn. De kans is groot dat ze elkaar toch opzoeken, maar dan hebben we ze niet meer in het vizier."