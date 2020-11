Ons leven wordt komende 2 weken nog wat ingewikkelder: de maatregelen op een rij

Regionale lockdown

Het kabinet zet een pakket extra maatregelen klaar voor de zwaarstgetroffen regio's waar de besmettingscijfers maar niet omlaag gaan. "Misschien is dat nodig in een enkele regio", zei minister De Jonge. Als de cijfers niet dalen, wordt het pakket ingeschakeld.

Daarbij wordt onder meer een avondklok overwogen, verdere sluiting van de winkels en sluiting van middelbare scholen. Op dit moment gaat het onder meer om de regio's Rotterdam en Dordrecht.

Kerst?

"Het leven wordt de komende twee weken nog wat ingewikkelder", waarschuwt premier Mark Rutte. Hij roept daarom iedereen op juist de komende tijd extra op elkaar te letten. "Een beetje aandacht en interesse kan veel betekenen."

Hoe onze kerstdagen eruit komen te zien? "Kerst is een feest dat we samen vieren, en dat zal ook dit jaar zo zijn", zei minister De Jonge. "Over twee à drie weken willen we met u delen hoe we dat voor ogen zien." Ook komt het kabinet over twee weken met duidelijkheid over een landelijk vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling

De maatregelen op een rij: