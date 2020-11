Kabinet komt met nog meer extra maatregelen, dit kunnen we verwachten

Niet alleen moeten bioscopen, theaters, musea, bibliotheken en dierentuinen dicht, ook gaat het kabinet zwembaden sluiten. Groepslessen in sportscholen worden verboden. Dat melden bronnen aan de politieke redactie van het RTL Nieuws. De nieuwe maatregelen gaan morgenavond 22.00 uur in en gelden in ieder geval voor twee weken.

De scholen in basis- en middelbaar onderwijs blijven voorlopig wel open. Ook de sportscholen hoeven de deuren niet te sluiten, maar groepslessen mogen niet meer. Dat gaan premier Rutte en minister De Jonge om 19.00 uur bekendmaken. De persconferentie is live te zien op RTL4, RTLZ en op de site. Locaties dicht Wel kiest het kabinet voor een sluiting van locaties waar meer dan 30 mensen welkom zijn. Naast de sluiting van locaties als musea, bibliotheken, theaters, bioscopen, pretparken, dierentuinen, concertzalen en muziekpodia, moeten ook de zwembaden in ieder geval twee weken dicht. Hiermee hoopt het kabinet het aantal bewegingen en contacten nog verder omlaag te brengen. Lees ook: Piek tweede golf in zicht, waarom dan toch weer maatregelen? Uitvaarten en groepsgrootte Daarnaast gaat de groepsgrootte terug naar twee personen buiten, in plaats van de huidige regel van vier personen. Voor contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, verandert niets in de huidige plannen. Tot nu toe was er geen maximumaantal personen bij uitvaarten, maar dat wordt nu ingevoerd. Vanaf komende maandag zijn nog maar 30 personen toegestaan bij uitvaarten. Specifieke regionale maatregelen blijven nog altijd een optie, maar daarvoor is de situatie volgens ingewijden nu nog te ernstig. Lees ook: Weekcijfers besmettingen dalen voor het eerst sinds augustus, maar voorzichtigheid geboden Cijfers niet goed genoeg De aanscherpingen zijn nodig om het aantal nieuwe besmettingen verder in te perken. Mensen moeten zo veel mogelijk thuisblijven. De groei van het aantal besmettingen vlakt weliswaar af, maar het gaat nog niet hard genoeg. Het kabinet hoopt dat met deze ingreep het zogeheten r-getal – het aantal mensen dat door één besmet iemand wordt besmet – nog verder zal dalen en flink onder de 1 komt. Dat is noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te dammen. "De cijfers zijn niet slecht, maar ook niet goed genoeg", zei minister De Jonge vanmiddag na een overleg met het kabinet. Geen buitenlandse reizen Ook gaat het kabinet het OMT-advies overnemen voor een negatief reisadvies tijdens de kerstvakantie. Blijf dan zo veel mogelijk thuis, is het devies. We krijgen vanavond dus weer een dringende oproep om echt thuis te werken en alleen noodzakelijke reizen te maken. Dit gaat het kabinet straks bekendmaken: Locaties als bioscopen, theaters, musea, bibliotheken en dierentuinen gaan zeker voor twee weken dicht.

Ook gaat het kabinet zwembaden sluiten.

Groepslessen in sportscholen worden verboden.

De groepsgrootte gaat van vier naar twee personen.

Het onderwijs blijft open, zowel basis- als middelbaar onderwijs.

Ook voor contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, verandert er niets.

Vanaf komende maandag zijn nog maar 30 personen toegestaan bij uitvaarten.

De maatregelen gaan morgenavond om 22.00 uur in. Coronacijfers: wat ze ons wel, maar ook niet zeggen Bekijk deze video op RTL XL