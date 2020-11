Wachtende 'toeslagenouders' krijgen voor kerstdagen 750 euro

Gift

Het kerstgeld is een gift. De 750 euro zal dus niet worden verrekend met eventuele compensatie die ouders nog krijgen. Als blijkt dat iemand daar toch geen recht op heeft, zal de 750 euro niet worden teruggevorderd.

De SP was één van de partijen die erop had aangedrongen. Renske Leijten (SP) zegt in een reactie: "De ouders van de toeslagenaffaire krijgen voor de kerstdagen 750 euro. Daarmee is een schrale decembermaand afgewend. Dit is mooi, daarom stelden wij het voor. Maar het is enorm triest dat het nog nodig is. Dit is maar een kleine tegemoetkoming voor het lange wachten op compensatie."