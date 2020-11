Concept-coronapakket: ook pretparken en dierentuinen dicht, sportscholen blijven wel open

Deze aanscherpingen zijn nodig om het aantal nieuwe besmettingen verder in te perken. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. De groei van het aantal besmettingen vlakt weliswaar wel af, maar het gaat nog niet hard genoeg. Het kabinet hoopt dat met deze ingreep de R-factor nog verder zal dalen en flink onder de 1 komt.

Dat is noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te dammen.

Vakantie

Het kabinet wil het aantal bewegingen flink omlaag brengen. Daarom neemt het kabinet het OMT-advies voor een negatief reisadvies voor de kerstvakantie over. Het kabinet zal er verder op aandringen zo min mogelijk te reizen in zowel binnen- als buitenland. 'Reis alleen als het noodzakelijk is', zal het devies zijn.

Verder dringt het kabinet er nogmaals op aan om zoveel mogelijk thuis te werken. De horeca zal naar verwachting tot in december dicht blijven.