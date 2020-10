Tempo waarin dieren worden geslacht mag niet zomaar worden verlaagd

De bedoeling van de minister is dat er dan alsnog mogelijkheden komen om de snelheid aan te passen. Desnoods wil ze het in Europees verband proberen te regelen. Schouten schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Misstanden

De minister kondigde een verlaging van de slachtsnelheid aan nadat RTL Nieuws publiceerde over misstanden in slachthuizen. Ook de Tweede Kamer vroeg erom, zowel vanwege het dierenwelzijn als in het kader van de coronabrandhaarden die in slachthuizen ontstonden.