Zorgen bij burgemeesters om vollopende ziekenhuizen: 'Eigenlijk onaanvaardbaar'

Ook in de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zijn er grote zorgen omdat de zorg daar piept en kraakt "De komende 24 uur worden er geen coronapatiënten opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuizen in Dordrecht. Het is echt alle hens aan dek", zei Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

'Doorpakken!'

Ook in het zuiden van het land groeien de zorgen. "Ik houd de adem in", zegt Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht. "Ik denk dat we nog even twee, drie dagen moeten wachten. Als het dan niet beter is, moeten we er vol op. Doorpakken!"

Dat erkent de burgemeester van Breda. "We zien nu ook dat meer oudere mensen besmet raken. Dat baart zorgen. Het gaat niet goed", stelde burgemeester Depla.