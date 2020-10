100 miljoen voor nieuwe experimenten met aardgasvrije wijken

Aardwarmte

De wijken Klapwijk in Pijnacker-Nootdorp en Berkum in Zwolle mogen aan de slag met aardwarmte. De wijk Hagerhof-Oost in Venlo krijgt subsidie om te experimenteren met warmte uit water. Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee en Erflanden in Hoogeveen gebruiken waterstof als alternatief voor het aardgas.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze tot 2030 geen grote rol verwacht voor waterstof bij de verduurzaming van wijken. Toch vindt ze het goed dat ook hiermee wordt geëxperimenteerd.

Gangbaar

De overige gemeenten waar wijken zijn aangewezen zijn Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, De Wolden, Doesburg, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Lingewaard, Nijmegen, Opsterland, Roermond en Rotterdam. Hier worden meer gangbare technieken toegepast, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, zonne-energie en restwarmte van bedrijven.

Het is de bedoeling dat in de 46 proefwijken die er nu zijn ongeveer 35.000 woningen van een nieuwe energiebron worden voorzien. Volgend jaar worden opnieuw wijken aangewezen. In totaal moeten er tussen de 50 en 100 proefwijken komen.