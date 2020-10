Gemeente Leiden geeft 2 ton uit om te kunnen vergaderen in museum Naturalis

Er zijn meer gemeenten die geld hebben vrijgemaakt om op een externe locaties de raadsvergadering door te laten gaan, zegt onderzoeker Sarah Glasbergen. Zij deed namens waarvergaderen.nl onderzoek naar de raadsvergaringen in coronatijd in de 32 grootste gemeenten van ons land. "Maar de gemeente Leiden steekt met een vergaderuitgave van 200.000 euro absoluut de kroon", zegt ze.

Het kan ook goedkoper. Leeuwarden geeft bijvoorbeeld 1200 euro uit per raadsvergadering op een externe locatie. In Alkmaar is het 3200 per vergadering.

Maar één keer vergaderd

Griffier Aafke Scheltens van de gemeente Leiden laat weten dat de wens voor een externe vergaderlocatie vanuit de gemeenteraad is gekomen. "Ons stadhuis is in verbouwing. In mei, begin juni zijn de onderzoeken naar een geschikte, externe locatie voor onze raadsvergaderingen gaan lopen. De gemeenteraad wilde een plek in Leiden waar een volledige vergadering mogelijk is. Waar dus de hele raad, het college, inclusief pers en ambtelijke ondersteuning aanwezig kunnen zijn."

De griffier vervolgt: "Dan hebben het in totaal om maximaal 80 mensen en daarbij moet de 1,5 meter in acht kunnen worden genomen. Toen kwamen we uit uiteindelijk uit op het historisch museum Naturalis. Daarvoor hebben we twee ton gereserveerd: met dat geld kunnen we zeven vergaderingen houden, inclusief een proefvergadering."

Er is overigens nog maar één keer vergaderd in het museum omdat vanwege de aangescherpte maatregelen de gemeente nu weer digitaal vergadert.