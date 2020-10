Koning over vakantie: 'Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben'

Koning Willem-Alexander heeft in een video gereageerd op de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan over zijn vakantie naar Griekenland. "Met spijt in ons hart richt ik me tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben."

De koning zegt verder in de video: "Het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de nieuwe beperkingen. Ons eigen besluit om terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan." We blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen, zei de koning verder. "We zijn betrokken maar niet onfeilbaar." Storm aan kritiek Vrijdag ontstond een storm aan kritiek toen bekend werd dat de koning met zijn gezin op vakantie ging naar Griekenland, juist nu Nederlanders de oproep krijgen om thuis te blijven. De familie besloot de vakantie af te breken. "We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons", liet het koningspaar eerder weten. Prinsesjes Gisteravond bleek dat prinsessen Amalia en Alexia niet direct mee terug naar Nederland waren gegaan. Zij keerden pas gistermiddag terug. Als reden dat Amalia en Alexia achterbleven, wordt aangegeven dat er niet genoeg vliegtickets beschikbaar waren op het moment dat de koninklijke familie de vakantie zou afbreken. Belachelijk. Ik verwacht dat hij ons komt steunen hier in tijden van nood.''