Alle meisjes uit 2003 krijgen deze week dienstplichtbrief, ook prinses Amalia

Niet te melden

Zolang de regering de opkomstplicht geen nieuw leven inblaast, hoeven dienstplichtigen zich niet te melden. Ook jongens krijgen een brief. 

"De kans is klein dat ze worden opgeroepen, want er moet eenzelfde dreiging zijn zoals in de Koude Oorlog, dan heb je grote legers nodig. Maar dat is nu niet aan de orde", aldus defensiewoordvoerder Klaas Meijer eerder tegen RTL Nieuws.

Na invoering van de wet verandert er bij Defensie niks. "Behalve dat we meer brieven gaan sturen." Al hoopt de organisatie wel dat vrouwen het leger vaker als carrièremogelijkheid gaan zien. "We hebben nu maar tien procent vrouwen in dienst, dat is veel te weinig. We hopen dat dat er meer worden."