Kerken negeren advies 30 mensen: 'De kans is groot dat er meer zitten'

'Kans is groot dat het er meer zijn'

De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst houdt zondag drie kerkdiensten, waarvoor gemeenteleden volgens een roosterindeling persoonlijk worden uitgenodigd. "Dertig mensen zullen er zeker zitten", zegt de scriba zaterdagavond. "Maar de kans dat het er veel meer zijn, is groot." Een maximum aantal wil hij niet noemen.

"Er zullen beduidend minder mensen zijn dan we hebben uitgenodigd. Veel mensen zitten in quarantaine of ze behoren tot de risicogroep." Ook volgen steeds meer gemeenteleden de diensten online of via de kerktelefoon.