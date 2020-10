Nieuwe afspraak om huisuitzettingen te voorkomen tijdens coronacrisis

De verhuurders, die samen ongeveer 80 procent van de markt vertegenwoordigen, hebben afgesproken huurders bij huurachterstanden niet direct op straat te zetten.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Zij maakte in maart ook al afspraken met dezelfde groep verhuurders, toen sprake was van de eerste coronagolf. Bij de afspraken is ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betrokken.

Gehalveerd

Als gevolg van de eerdere afspraak is het aantal huisuitzettingen in de eerste helft van 2020 gehalveerd. Het waren er 1200. In 2019 werden in dezelfde periode 2500 huurders op straat gezet.

Minister Ollongren maakt ook het verlengen van tijdelijke huurcontracten weer mogelijk. Op die manier wil ze voorkomen dat mensen op straat komen van wie het tijdelijke contract afloopt.

Nieuwe afspraken

De Tweede Kamer heeft aangedrongen op nieuwe afspraken, nu het coronavirus weer hard toeslaat en veel mensen hun baan kwijtraken of minder salaris krijgen. De minister is mede daarom opnieuw in actie gekomen.