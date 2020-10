Kamervoorzitter Arib wil actie tegen intimidatie Kamerleden door betogers

'Kritisch kijken'

Arib roept de Haagse burgemeester op 'kritisch te kijken' naar het aantal demonstraties rond de Tweede Kamer. Dat is volgens Arib nodig, 'met het oog op een ongehinderde doorgang van het parlementaire proces en de veiligheid van iedereen die in de Tweede Kamer werkt of ons bezoekt'.

Ze wijst erop dat er ook andere plekken in Den Haag zijn, zoals het Malieveld of de Koekamp, 'die zich goed lenen voor dergelijke demonstraties. Door demonstraties te spreiden over de stad blijft het recht op demonstratie onverkort van kracht.'