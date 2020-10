Actieve levensbeëindiging straks toegestaan voor kinderen tussen 1 en 12 jaar met uitzichtloos lijden

Wie ouder is dan 12 jaar, kan in Nederland zelf vragen om euthanasie. Voor baby's jonger dan 1 jaar geldt dat artsen onder heel strenge voorwaarden, vastgelegd in het 'Groningen protocol', in overleg met de ouders een dodelijke dosis medicijnen kunnen toedienen om een einde te maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Maar voor kinderen in de leeftijden van 1 tot 12 jaar is op dit moment wettelijk niets geregeld. Bij ondraaglijk lijden van kinderen in die leeftijdsgroep kunnen ouders eigenlijk alleen kiezen tussen wachten tot hun kind komt te overlijden, of palliatieve sedatie (iemand met medicijnen het bewustzijn laten verliezen om de laatste levensfase - en het bijbehorende lijden - niet bewust mee te laten krijgen).