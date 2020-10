Kabinet trekt miljard uit om stilvallen bouw door stikstof te voorkomen

In de wet legt het kabinet vast dat in 2030 de stikstofuitstoot met 26 procent moet zijn afgenomen. Dat is nodig omdat de natuur in Nederland ernstig is aangetast door de stikstofuitstoot. Gevolg is dat de biodiversiteit hard achteruit is gegaan. Veel planten, insecten en dieren zijn verdwenen. Het kabinet wil dat proces keren. In 2030 moet in de helft van de stikstofgevoelige natuur de vervuiling weer onder de kritische grens zijn.

Uitzondering voor bouwwerkzaamheden

Vorig jaar zette de Raad van State een streep door het 'Programma Aanpak Stikstof'. Die PAS-regeling gaf ruimte voor bouwactiviteiten, terwijl de stikstofuitstoot achteraf kon worden gecompenseerd. Dat gebeurde dan vaak niet, met schade aan de natuur als gevolg. De Raad van State oordeelde dat de stikstofuitstoot direct moet worden gecompenseerd.

Als gevolg van de uitspraak dreigde de bouw volkomen stil te vallen. De nieuwe wet van minister Schouten moet dat voorkomen. Bouwprojecten beginnen pas als direct maatregelen worden getroffen om schade aan de natuur te voorkomen.

Verder wil het kabinet de stikstofuitstoot terugdringen door het machinepark schoner te maken. Daarnaast kunnen dan nog voor een half miljard aanvullende maatregelen worden getroffen. Het kan dan gaan om maatregelen op de bouwplaats, maar ook in de omgeving van natuurgebieden om de uitstoot te compenseren of natuur te herstellen.