Concept-coronapakket: strengere maatregelen horeca, amateursport en ov

Dat melden bronnen aan de politieke redactie van het RTL Nieuws. De maatregelen zijn erop gericht om contacten en reisbewegingen van mensen te beperken, zodat het aantal besmettingen verder wordt teruggebracht. Dit is de laatste fase vóór een nieuwe intelligente lockdown, aldus ingewijden.

Horeca helemaal dicht

Het kabinet wil de horeca helemaal sluiten en ook alle alcoholverkoop na 20.00 uur verbieden, melden bronnen. Vanavond is de maatregel besproken met de veiligheidsregio's tijdens het Veiligheidsberaad. Lees er hier meer over.

Blijf thuis

Volgens bronnen wordt het devies voor heel Nederland: beperk je contacten en blijf thuis. Hou je contacten het liefst beperkt tot het eigen huishouden. Dat betekent ook dat de oproep om thuis te werken nog duidelijker gaat worden. Wie geen vitaal beroep heeft, wordt gevraagd om thuis te werken. Het openbaar vervoer wordt, net als eerder dit jaar, alleen voor noodzakelijke reizen.

De maximale gezelschapsgrootte is al teruggegaan naar maximaal vier personen, maar die regel gaat straks ook in de buitenlucht gelden. Wie gaat hardlopen of met mensen naar het terras gaat, mag dat dus met maximaal vier mensen doen.

De regels voor thuis blijven zoals ze zijn: daar mogen maximaal drie mensen uitgenodigd worden.