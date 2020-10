Voldoende voorraad mondkapjes, wel mogelijk problemen met handschoenen

Preventief dragen

Dat er voldoende beschikbaarheid is, is extra belangrijk nu het kabinet zorgpersoneel adviseert vaker preventief mondkapjes en andere besmettingsmiddelen te gebruiken. Dat geldt ook voor medewerkers in verpleeghuizen en in de thuiszorg, werkzaam in regio’s waar de coronasituatie 'zorgelijk' of 'ernstig' is.

Wel wordt daarvoor veel verantwoordelijkheid bij organisaties zelf gelegd, omdat volgens het OMT niet elke situatie vraagt om dezelfde uitgangspunten. Volgens het OMT is het van belang om 'per woongroep, afdeling of cliënt' een inschatting te maken wat de voordelen en risico’s zijn van het preventief gebruik van bijvoorbeeld mondkapjes.