Minister Ollongren stelt duurder energielabel niet uit

Ollongren legt in de Kamerbrief nog eens uit dat geprobeerd is om de kosten van het nieuwe label zo laag mogelijk te houden en dat zij ook signaleert uit de markt hoort dat dat gaat lukken. Ze wil nu scherp in de gaten houden of dat ook werkelijk gebeurt. Ook gaat ze kijken hoeveel in andere Europese landen moet worden betaald.

Prijsontwikkelingen

Dat laatste had het CDA gevraagd in een motie, die ook werd aangenomen door de Tweede Kamer. Ollongren belooft dat ze halverwege 2021 de Kamer informeert over de prijsontwikkelingen.

De Vereniging Eigen Huis adviseert mensen die hun woning binnen enkele jaren willen verkopen nog dit jaar een goedkoop energielabel aan te vragen. Zo'n label blijft tien jaar geldig.