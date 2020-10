Nederlandse defensiewapens via omstreden deal verkocht aan tussenhandelaar

Goedkeuring van speciale commissie

Het ministerie laat weten dat een speciale ambtelijke commissie de verkoop heeft goedgekeurd. In de Commissie Verkoop Defensie Materieel (CVDM) zitten ambtenaren van de betrokken ministeries, zoals Defensie, Buitenlandse Zaken en Financiën. De politieke top van het ministerie van Defensie, minister Bijleveld en staatssecretaris Visser waren vooraf niet geïnformeerd over de verkoop.

CDA-kamerlid Van Dam vindt 'dat Defensie de wapens terug moet kopen en vernietigen', om te voorkomen dat Nederlandse defensiewapens onverhoopt in verkeerde handen vallen.

Fout in antwoord op Kamervragen

In de zomer had het CDA al Kamervragen gesteld, toen de eerste advertenties op de Maltese website verschenen. Defensie antwoordde toen op de Kamervragen dat de koper 'een officieel verkoopagent van wapenfabrikant Heckler & Koch' is. Dat is een fout, want een ander bedrijf is de officiële verkoopagent.

De antwoorden op Kamervragen zijn inderdaad niet correct, geeft Defensie nu toe. "Er is ten onrechte gesteld dat het bedrijf een officieel verkoopagent is." Volgens de woordvoerder van Defensie is de koper wel 'een vertrouwde leverancier', die regelmatig goederen aan Defensie levert.

Museumstukken

Onderdeel van de deal was ook de verkoop van negen mitrailleurs, van het type M2 .50. Die wapens zijn museumstukken: het gaat om mitrailleurs van 80 jaar oud, uit de periode 1940 tot 1945.

Volgens Defensie hebben ze 'een cultuur-historische waarde' en zijn de mitrailleurs onbruikbaar.