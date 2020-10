Premier Rutte: bereid om elke beperkende maatregel te nemen bij verdere stijging

Premier Rutte is bezorgd over het toenemende aantal besmettingen, maar het is nog te vroeg om te besluiten over extra maatregelen. "Maar als de komende 24 uur, 48 of 72 uur de trend niet ombuigt of verbetert, dan ontkomen we niet aan extra maatregelen." Daarbij is de premier bereid 'om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is.'

"Ik ben bezorgd. De situatie is nijpend. Ik gebruik dit moment om de urgentie over te brengen", zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Maar hij wil absoluut nog niet vooruitlopen op wat die eventuele extra maatregelen dan zouden inhouden. Niet speculeren "Ik ga nu helemaal niet speculeren", herhaalde de premier meerdere keren. "Op basis van de deskundigen wil ik weten hoe we de cijfers moeten lezen", antwoordde de premier keer op keer op vragen van journalisten over welke maatregelen er op tafel liggen. Lees ook: Meer discussie en spanning in kabinet over corona-aanpak Rutte gebruikte zijn persconferentie vooral om de nijpende situatie waarin we zitten, nog maar eens aan te stippen. "Het maatregelenpakket drukt niets terug, dat kan maar 1 ding: ons gedrag." Dat Nederland in de top drie 'brandhaarden' zit, samen met Spanje en Frankrijk, neemt Rutte 'heel serieus.' Dat het zo slecht gaat is volgens hem een optelsom van het niet houden aan de basisregels, zoals afstand houden en 'je handen stuk wassen'. Zorgen om operaties Ook in het ziekenhuis is de situatie nijpend. "Kijk naar de cijfers. En het ziekenhuispersoneel trilt nog na van de vorige golf." De situatie heeft al gevolgen, namelijk dat mensen die geholpen moeten worden hun operaties of behandelingen uitgesteld zien worden. "Dat kan niet, dat is absoluut niet goed." Bekijk deze video op RTL XL De premier deed ook een oproep: "Stop met debatteren over maatregelen, volg wat we met zijn allen noodzakelijk achten." Vakantie Met de herfstvakantie voor de deur, zei Rutte: "Je kunt op vakantie gaan in eigen land, maar beperk je dan in je verplaatsingen."