Statiegeld op blikjes (15 cent) vanaf 2022 onvermijdelijk

Na statiegeld op plastic flesjes, wil het kabinet in 2022 ook statiegeld invoeren op blikjes om de strijd met zwerfafval aan te gaan. Het besluit om 15 cent statiegeld per blikje in te voeren, is zojuist goedgekeurd. "Linksom of rechtsom willen we af van dat zwerfafval", zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Halverwege volgend jaar wordt er al statiegeld ingevoerd op plastic flesjes. Het statiegeld op blikjes volgt dan hoogstwaarschijnlijk het jaar er op. "Het geld kun je weer terugkrijgen door het blikje in te leveren bij je supermarkt. Net als met ander statiegeld." Al jaren bezig Al jaren is het kabinet bezig om de strijd aan te gaan met de groeiende berg zwerfafval. De bal werd steeds neergelegd bij de drankproducenten. "De afspraak die er nu ligt met het bedrijfsleven is dat het aantal blikjes volgend jaar met 70 procent moet afnemen. Lukt dat niet, dan komt er statiegeld op blikjes", zegt Van Veldhoven. Dat het bedrijfsleven die 70 procent-afspraak gaat halen, is een utopie. Het aantal blikjes is in de eerste helft van dit jaar juist met 19 procent gestegen vergeleken met vorig jaar. "Het gaat dus gewoon niet goed", zegt de staatssecretaris. Linksom of rechtsom: er moet einde komen aan al dat zwerfafval, vervolgt ze. "Uit studies blijkt dat het invoeren van statiegeld werkt. Elk jaar kunnen we daarmee twintig Olympische zwembaden met blikjes uit het milieu halen." Lees ook: Strijd tegen zwerfafval: McDonald's beloont mensen die troep opruimen