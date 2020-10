SGP-wethouder: 'In het huwelijk volgt de vrouw haar man, maar in de politiek niet'

Haar telefoon maakt al de hele dag overuren. 'Ik krijg eigenlijk alleen maar warme reacties", zegt de 27-jarige Paula Schot. "Van der Staaij wenste mij wijsheid en Gods zegen toe. Daar ben ik hem heel dankbaar voor."

Schot verhuist binnenkort van Gouda naar het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, terug naar haar geboortegrond.

Gevoelig

Vrouwen en de SGP, het is al jaren een lastig huwelijk. Dat weet Schot ook. Hoe ze daarmee omgaat? "Ik weet waar de gevoeligheid vandaan komt, dat helpt. Het is goed dat mensen zich uitspreken. Ik respecteer dat. Ik wil daar vooral open ingaan en het gesprek met mensen aangaan. Blijven praten is belangrijk."

Vanaf de oprichting van de SGP in 1918 was het voor vrouwen onmogelijk zich voor de partij verkiesbaar te stellen. Na jarenlange procedures veranderde dat en paste de partij haar vrouwenstandpunt aan. De landelijke bestuursfuncties in de SGP worden nog altijd hoofdzakelijk door mannen vervuld, maar vrouwen zijn welkom in de lokale en landelijke politiek.