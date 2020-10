Dagrecord besmettingen: Dit weekend moet omslag komen, anders extra maatregelen

Dinsdag persconferentie

Alle overleggen moeten volgens ingewijden op dinsdag leiden tot besluitvorming en een persconferentie op dinsdagavond. Er zijn verschillende varianten voor strengere maatregelen waarover wordt gedacht, meldden bronnen gisteren al aan RTL Nieuws.

Alles ligt op tafel. Als je geen avondklok wil invoeren, dan kom je al snel bij strengere maatregelen voor de horeca, zo zeggen ingewijden. Ook is het de bedoeling is om sportscholen in ieder geval open te houden, want in die sector zijn nauwelijks besmettingen.

Vlakt het aantal besmettingen dit weekend wél af, dan is het de bedoeling om het huidige maatregelenpakket te verlengen. Bij een stijging, zijn strengere maatregelen onontkoombaar, zo is de verwachting.