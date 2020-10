Julius Vischjager (1937-2020): een hofnar die de RVD graag kwijt was

In de maling

Buitenlandse regeringsleiders, op bezoek in Den Haag, begrepen niets van het fenomeen Vischjager. Toen Lubbers aan Margareth Thatcher uitlegde wie Julius was – 'He is the editor-in-chief of the Daily Invisible' – reageerde de Britse premier afgemeten: “The daily whát?” Ze dacht dat ze in de maling werd genomen.

Even dreigde Julius het Binnenhof te moeten verlaten. Het was ten tijde van de vele kabinetten Balkenende, dat de RVD van Vischjager afwilde. Hij was lastig, belde bijna dagelijks met de voorlichters van de premier die daar gek van werden en hij was toch een beetje een vreemde eend in de bijt.

Wegjagen

Zijn aanwezigheid leverde, hoe je het ook wendde of keerde, geen positieve bijdrage aan het beeld van de persconferentie. Of de parlementaire persvereniging (PPV), destijds de gasteer van de persconferenties van de premier, Vischjager niet kon weren?

Hij was immers geen politiek journalist. Nee, dat kon niet. Vischjager was lid van de PPV en dus welkom.