Miljoenen extra om leerlingen te helpen met inlopen achterstanden door corona

Achterstand kan meevallen

Hoe groot de achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs zijn, is nog niet bekend. Dat wordt momenteel onderzocht. "Het zou kunnen dat de achterstanden in het basisonderwijs heel erg meevallen. Ik ben niet pessimistisch", zegt onderzoeker Martijn Meeter van de VU Amsterdam. Hij en zijn team onderzoeken de impact van de schoolsluitingen op het onderwijs.

Volgens Meeter is het niet gezegd dat de achterstanden bij een tweede golf groter worden. "De achterstandsprogramma's in het onderwijs komen nu eigenlijk ideaal uit. De achterstanden worden al weggewerkt, dus het hoeft niet te betekenen dat het dweilen met de kraan open is."