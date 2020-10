Ingewijden: spanning in kabinet over corona

De tweede coronagolf leidt achter de schermen tot scherpe en stevige discussies in het kabinet. Ingewijden spreken over 'spanning', niet over ontwrichting. Dit weekend wil het kabinet een beeld hebben of de landelijke maatregelen die vorige week zijn afgekondigd, effect hebben. Blijven de cijfers stijgen, dan worden er dinsdag strengere maatregelen aangekondigd.

Er zijn verschillende varianten voor strengere maatregelen waarover wordt gedacht. Alles ligt op tafel. Als je geen avondklok wil invoeren, dan kom je al snel bij strengere maatregelen voor de horeca, zo is de gedachte. Ingewijden melden verder dat het de bedoeling is om sportscholen in ieder geval open te houden. Vlakt het aantal besmettingen dit weekend wél af, dan is het de bedoeling om het huidige maatregelenpakket te verlengen. Overleggen gepland Voor komende week staan een hoop overleggen gepland. Maandag zal het OMT, het team van deskundigen, met een advies aan het kabinet komen. Dat advies is al aangevraagd. Volgens ingewijden staat er voor volgende week dinsdag weer een persconferentie gepland waarin premier Rutte en minister De Jonge de besluiten zullen toelichten. Lees ook: De nieuwe landelijke maatregelen tegen het coronavirus op een rij Scherpe discussies Nu de tweede coronagolf een feit is en de crisis langer duurt, leidt dat tot meer spanning achter de schermen. Er worden stevige discussies in het kabinet gevoerd. Bewindspersonen uit de financieel-economisch hoek mokken omdat zij vinden dat te weinig gekeken wordt naar de effecten van de maatregelen voor de horeca- en evenementensector. Sommigen vinden dat Rutte en De Jonge er te snel voor kiezen om alles dicht te gooien. En het schuurt tussen bewindslieden over het mogelijk invoeren van een avondklok. Weinig oog voor lange termijn Een discussie die al lange tijd speelt, is dat er te veel wordt gekeken naar de korte termijn en er te weinig aandacht is voor de langere termijn. 'Tot de tijd dat er geen vaccin is, moet je met een plan voor de komende anderhalve, twee jaar', klinkt de kritiek. Dit zei Rutte vorige week maandag nog: Bekijk deze video op RTL XL Rutte: 'We dreigen achter het virus aan te gaan lopen'