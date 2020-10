Burgemeesters worstelen met coronamaatregelen: 'Maak het duidelijk'

'Voelt als een overval'

Henri Lenferink, tijdelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad, vindt dat de lijn die nu is uitgezet, 'maar beter gevolgd kan worden'. "Het is, zoals het is", zegt hij.

"Het maatregelenpakket is als een overval geweest. Ik weet niet of dit het benodigde effect gaat hebben, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. We hebben nog wat langer de tijd nodig."

Virus liert op

Minister Ferd Grapperhaus komt later terug op de uitkomst van het overleg en ook de mondkapjesdiscussie. "Het virus liert op en die ontwikkeling moeten we heel serieus nemen. Er is niet voor niets een behoorlijke pakket aan maatregelen afgekondigd."

Het is nog te vroeg voor eventuele nieuwe maatregelen, vindt de minister. Het kabinet wil eerst afwachten wat het huidige pakket voor gevolgen heeft op het aantal besmettingen.