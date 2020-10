1341 werkgevers hebben tot nu zorgbonus van 1000 euro aangevraagd

Werkgevers van zorgpersoneel die denken recht te hebben op een eenmalige zorgbonus van 1000 euro, kunnen sinds afgelopen donderdag een aanvraag indienen. Er wordt met 1341 aanvragen van zorgaanbieders goed gebruikt van gemaakt.

Luik is open

Om hoeveel zorgmedewerkers het gaat, is nu nog niet te zeggen maar het ministerie hoopt dat op een later moment wel bekend te maken. "Per aanvraag wisselt de grootte van het aantal zorgmedewerkers."

Een aanvraag kan bijvoorbeeld een hele ziekenhuisafdeling omvatten, maar het kan ook om één zorg-zzp'er gaan." Of het aantal aanvragen dat tot nu toe binnen is gekomen veel of weinig is, wil de woordvoerder niet zeggen. "We hebben het loket nu opengezet voor werkgevers om zich in te schrijven, en de aanvragen stromen nu binnen."

Binnen 13 weken antwoord

Tot en met 29 oktober kunnen werkgevers een aanvraag voor de zorgbonus indienen. "Als de formulieren volledig en op tijd zijn ingevuld, kunnen de eerste aanvragen deze maand al worden beantwoord. Uiterlijk binnen 13 weken moet er een reactie op de aanvraag binnen zijn."

Een zorgmedewerker krijgt de bonus niet direct uitgekeerd, maar ontvangt deze via de werkgever. "De werkgever moet binnen het bedrijf communiceren hoe het geld daarna bij de zorgmedewerker terechtkomt."