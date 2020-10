Nieuwe afspraken kerken: maximaal 30 mensen en niet meer zingen

Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (CDA) zojuist gezegd tegen RTL Nieuws.

Afspraken

De aanvullende afspraken volgen nadat er gisteren onbegrip ontstond over kerkdiensten in Staphorst. Daar waren per dienst maximaal 600 mensen welkom. Ze hoefden geen mondkapje te dragen en er werd gezongen.

Als er vooraf een gezondheidscheck plaatsvindt en plekken gereserveerd worden, gold geen maximaal aantal personen per dienst.