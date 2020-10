ANBO-directeur Liane den Haan lijsttrekker van 50Plus

Liane den Haan is gekozen als lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. De directeur van ouderenbond ANBO was de voorkeurskandidaat van het bestuur.

Consequentie van haar verkiezing tijdens een digtale ledenvergadering is dat de huidige fractieleider in de Tweede Kamer Corrie van Brenk na de verkiezingen opstapt. Zij was de voornaamste tegenkandidaat, maar kreeg onvoldoende steun van de leden. Pensioenstelsel Van Brenk wil dat 50Plus zich blijft verzetten tegen de verandering van het pensioenstelsel. Den Haan zit er anders in en stemde als directeur van de ANBO al in met het pensioenakkoord. 50Plus kenmerkte zich de afgelopen jaren als een partij die van de ene ruzie naar de andere ging. Recent leidde dat nog tot de afsplitsing van beoogd lijsstrekker Henk Krol. Hij richtte de partij voor de Toekomst op. Ook voorzitter Gert Dales stapte na een fikse ruzie op. Oprichter Jan Nagel is nu weer voorzitter van de partij. Peilingen Door het geruzie en het vertrek van Krol doet 50Plus het in de peilingen slecht. Van de vier zetels die de partij bij de vorige verkiezingen haalde, blijft er waarschijnlijk hooguit één over. Lees ook: 50PLUS na vertrek Krol compleet ingestort: nog 1 zeteltje over in peiling