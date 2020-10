Nico viel 5 meter bij hijswerk, ongeluk was wake-upcall voor bedrijf

Weduwe Karien: 'Dit is te slap'

Karien zet zich na de dood van haar man Toon in voor een veiliger werkvloer. Toon overleed zes jaar geleden nadat hij in een reactorvat was gevallen. "Ik vind dat de arbeidsinspectie moet doorpakken. Dit is te slap", zegt Karien.

"Ik wil dat deze aanpak voor alle bedrijven gaat gelden, ongeacht de ernst van het ongeval. Ook bij dodelijke ongelukken. Nu kiest de arbeidsinspectie alleen voor de kleinere bedrijfsongevallen. Het gaat mij niet snel genoeg. Alle bedrijven moeten na een bedrijfsongeval standaard aan de slag gaan met veiligheid. Dat werkt het beste. Ook het bedrijf van mijn man scherpte de regels aan. Ik blijf hiervoor strijden, net zo lang totdat het in de wet staat."