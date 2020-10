Dringend advies leerlingen middelbare scholen: draag buiten les mondkapje

Het advies gaat gelden voor alle leerlingen van middelbare scholen in ons land, voor de plekken buiten het klaslokaal, zoals gangen of de aula's.

Het geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Niet op basisscholen, mbo's en hoger onderwijs

Het dringende advies gaat niet gelden voor de basisscholen, mbo's of het hoger onderwijs. Middelbare scholen mogen zelf bepalen of ze een mondkapje verplicht stellen. Dat moeten ze dan vastleggen in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.

De wens voor het mondkapjesadvies voor middelbare scholieren komt vanuit de VO-Raad en wordt nu dus door het kabinet overgenomen.

'Landelijke duidelijkheid'

Het is één van de manieren waarop verspreiding van het coronavirus op scholen moet worden voorkomen, stelt de VO-Raad. "We zien het virus oplaaien en een grote groep scholen heeft al mondkapjes ingevoerd. Er is een grote roep onder scholen voor een landelijk duidelijkheid", zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.