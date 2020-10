Mondkapje af, mondkapje op: hoe het kabinet niet meer om landelijk advies heen kon

Burgemeesters

Dat besluit van het kabinet is te weinig voor sommige burgemeesters. Zij zochten gelijk actief de media op. Onder hen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij kondigde dezelfde maandagavond namens de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Brabant-Zuidoost verdergaande adviezen aan voor het gebruik van het masker in haar regio.

Ze stond hierin niet alleen. John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven, deed er dezelfde avond bij het tv-programma Jinek een schepje bovenop. De burgemeesters waren bang dat alle regio's een eigen koers zouden varen en waren bang dat het voor de burger totaal onduidelijk zou zijn wat nu de regels zijn.

Onrust in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer, zowel bij de oppositie als de coalitie, bleef de roep van de burgemeesters niet onopgemerkt. De afgelopen dagen was er telefoonverkeer over en weer. Het viel betrokkenen op hoe nauw de lijntjes zijn tussen mondkapjesvoorstanders bij burgmeesters en fracties in de Tweede Kamer.

Steeds meer fracties in de Tweede Kamer pleitten dinsdag voor duidelijkheid rond de mondkapjes: of er een mondkapjesplicht of -advies moet gaan gelden, was toen nog onduidelijk. Wel was duidelijk dat het kabinet niet anders kon dan een sprong voorwaarts nemen.