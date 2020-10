Ventilatie scholen niet 'coronaproof', kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar

Verplicht om aanpassingen te doen

De scholen die nog niet aan de normen voldoen zijn verplicht dit aan te pakken, stelt minister Slob. "Dan kunnen leerlingen zich goed concentreren en leraren in een prettige omgeving hun werk doen", stelt de minister.

Als een school de ventilatie niet op orde krijgt, is het niet het advies van de GGD's om de school te sluiten. Het is ook niet de bedoeling dat leerlingen in Siberische omstandigheden in de klas gaan zitten. "We gaan geen kinderen met een sjaal en een muts in de klas zetten. Er zijn genoeg concrete handreikingen geboden zodat scholen die frisse omgeving kunnen waarborgen", zei Terpstra.