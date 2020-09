Dringend advies: per direct in het hele land mondkapjes in openbare ruimtes

Winkeliers

Het kabinet adviseerde maandag in het nieuwe maatregelenpakket nog anders. Mondkapjes op drukke plekken werd geadviseerd in de drie grote steden, in winkels of instellingen die dat willen. De verantwoordelijkheid dit te handhaven werd doorgeschoven naar de winkeliers.

De Tweede Kamer vindt dat niet de juiste weg. "Hiermee schuift het kabinet zijn verantwoordelijkheid af", zei Lilian Marijnissen van de SP. Ook vanuit de horeca en detailhandel klonk er een grote roep om een landelijke richtlijn voor mondkapjes.