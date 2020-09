Meerderheid Kamer wil in hele land mondkapjes in publieke binnenruimte

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zei zojuist in het coronadebat in de Tweede Kamer dat hij een aanstaand advies van het OMT niet wil afwachten over het gebruik van mondkapjes.

Richtlijn

Nu de VVD hier zich zo duidelijk over uitspreekt, is er een meerderheid in de Kamer voor een duidelijke, landelijke richtlijn over het gebruik van mondkapjes in publieke ruimtes.

Vanuit de horeca en detailhandel was er een grote roep om landelijke richtlijn voor mondkapjes.