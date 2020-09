Minister Schouten eist aanpassing verblijven en shows Dolfinarium

In een reactie op de kritiek zegt Taco Rietveld van het Dolfinarium dat het dierenwelzijn de hoogste prioriteit heeft. Hij is blij dat de commissie ook signaleert dat het niveau van de dierenverzorging en training op orde is. ''Onze dierenverzorgers staan ook in coronatijd 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar voor onze dieren."

Nieuwe show

Volgens Rietveld onderhoudt het Dolfinarium al jaren nauw contact met het ministerie van LNV en worden daarbij veel zaken besproken, waaronder de invulling van de educatie en de shows. ''Eind vorig jaar is onze nieuwe dolfijnenshow Oceanica in première gegaan. Die voldoet aan alle eisen'', zegt hij.

De komende periode gaat het Dolfinarium verder in gesprek met het ministerie over de andere kritiekpunten uit het commissierapport. ''Onze verwachting is dat we hier ook goede afspraken over kunnen maken'', aldus Rietveld.

Zwaar weer

Overigens wijst hij er ook op dat het Dolfinarium door de coronacrisis in zwaar weer verkeert. Na een sluiting van tweeënhalve maand mocht er nog slechts een beperkt aantal bezoekers per dag komen. De inkomsten zijn sterk verminderd en er moet flink worden bezuinigd om het hoofd boven water te houden. Grote investeringen zijn voorlopig uitgesteld.