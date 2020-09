Deal in Tweede Kamer over coronawet binnen handbereik, boete naar 99 euro

Waarom moest de wet er komen?

De coronaregels zijn nu nog in zogenoemde noodverordeningen vastgelegd. Dat is een ultieme bevoegdheid voor een burgemeester om de openbare orde te kunnen bewaken. Maar eigenlijk is een noodverordening bedoeld voor een acute crisis (zoals het voorkomen van rellen rond een demonstratie of voetbalwedstrijd), niet om maanden achter elkaar van kracht te blijven.

Daarom was er in de Tweede Kamer de roep om met een wet te komen. Hiermee krijgt de Kamer ook meer te zeggen over het beleid van het kabinet. Het kabinet wilde de wet eigenlijk voor 1 juli invoeren. Maar er kwam flinke kritiek op, ook van het belangrijkste adviesorgaan, de Raad van State.