Voor 5 euro naar codeoranjegebied? Kamer kijkt naar straf voor dumptickets

Volstrekt verwerpelijk

"Terwijl iedereen weer te maken krijgt met strenge maatregelen, kun je wel naar Madrid vliegen voor 5 euro. Volstrekt verwerpelijk. We moeten snel kijken of we hier een eind aan kunnen maken", zegt GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger

Minister Van Nieuwenhuizen gaf vorige week in de Tweede Kamer aan dat vrijwillige instrumenten niet werken omdat een budgetmaatschappij als Ryanair niet geneigd zou zijn te luisteren. GroenLinks wil daarom niet alleen in gesprek met de reisbranche, maar ook kijken of de wet uitkomst kan bieden.