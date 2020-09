Iedereen gaat de nieuwe, stevige coronaregels merken: 'We moeten nu wel'

Regionale aanpak ligt in de prullenbak

Volgens politiek verslaggever Fons Lambie is het een stevig pakket aan landelijke maatregelen dat zojuist bekend is gemaakt. "We zagen vanavond de premier Rutte uit de beginfase van de coronacrisis, een premier die sprak over hard ingrijpen." De regionale aanpak van het kabinet ligt in de prullenbak, stelt Lambie.

"Het plan van het kabinet was: regionaal trappen we de brandhaard uit. Maar toen de besmettingen begonnen te stijgen in de afgelopen weken, ging bestuurlijk Nederland haperen. De regionale aanpak kwam niet op gang, regio's worstelden, ze durfden niet echt en het kabinet had geen regionaal stappenplan met maatregelen klaar. Burgemeesters wilden toch liever een landelijke aanpak. Was het kabinet de laatste week weifelend en afwachtend, nu wordt echt flink ingegrepen in het leven van alle Nederlanders."