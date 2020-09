Over deze coronamaatregelen wordt gesproken: groepsgrootte beperkt en kroegen nog eerder dicht

Momenteel is er nog druk overleg over de in te voeren maatregelen. Vanavond om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie over de maatregelen. Die is met een dag vervroegd omdat het aantal besmettingen stijgt en ook de druk op ziekenhuizen toeneemt.

De persconferentie is live te volgen op RTL 4, Z en online.